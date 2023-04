Skal du på Rotlaus-konsert i helgen? Her kan du «varme opp» med glimt fra Sotrafest

Flere tusen striler og tilreisende var samlet til fest på Sotra lørdag kveld.

– Det er en helt magisk følelse. Det er fantastisk. Nå må vi bare passe på at alt går fint for seg, sier arrangør for Sotrafest, Johan Bruun like etter dørene åpnet.