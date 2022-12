Frå vors til «grøftefest» – bli med Bygdanytt på tradisjonsrik bygderamp

I 20 år har Fotlandsvåg IL invitert til halldans i Osterøyhallen. – Me må satse på at ostringane er så tøffe at dei maktar ein todagars, kjem det spøkefullt frå Andreas Hella i FIL.