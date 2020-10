Opna dørene til eit grønt univers: – Ein draum som har gått i oppfylling (abo)

Kunstelskarane i Mjøsvågen har i over eitt år jobba dag og natt for å opne dørene til sitt grøne livsverk. – Det skal vere ein plass kor ein kan utfalde seg kreativt, fortel Else Karin Tysse Bysheim.

Inst i Mjøsvågen, like over hovudvegen frå Mjøs metall, ligg Den grøne fabrikken til ekteparet Bysheim.

Dei som er lokalkjende veit nok at fabrikken i si stordomstid har vore, mellom anna, møbelfabrikk og kisteverkstad.