På Holmen i Indre Arna stelte familien Mjelde i stand til jonsokfeiring, som de har gjort i en mannsalder.

Trykk på det øverste bilde for å se flere fra jonsokfeiringen i Arna!

Søndag kom et hundretalls med gjester for å delta på festen. Arne Musikforening satte stemningen med litt musikk før bål-tenningen, og Kaptein Sabeltann kom sjøveien for å dele ut is til barna. Det ble også arrangert hestesko-kasting.

Flere lesere delte bilder fra jonsokfeiring på Arna og Osterøy. Hvem hadde det flotteste bålet? Sjekk leserbildene nederst i saken.

Privat

Tidligere på dagen ble en annen tradisjonsrik feiring markert i Ytre Arna, nemlig Jonsok-bryllup for førskolebarna. De kledde seg ut som bruder og brudgommer, mens de andre barna var «gjester» i bryllupet.

For å dele dine bilder med Bygdanytt-leserne, kan du merke bildet med #Bygdanytt på Instagram.

Du kan også sende bilder til bn@bygdanytt.no eller på Facebook.