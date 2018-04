21 år gamle Julie Grindbakken har vært en sentral deltaker i årets sesong av realityserien «Paradise Hotel». Hun har spilt spillet, på godt og vondt.

I onsdagens episode var det over og ut. I forbindelse med en runde av «Pandoras eske» måtte en gjest forlate hotellet, og det ble henne.

– Det er skikkelig, skikkelig kjipt å måtte reise. Jeg føler jeg har spilt spillet bra og har fått gode relasjoner til de andre her inne på hotellet, sa 21-åringen i episoden.

– Elsker å være her

Grindbakken flyttet til Arna da hun var tre år gammel og vokste opp der. Nå bor hun et annet sted i Bergen grunnet studier.

Hun beskriver oppholdet på hotellet i Mexico som en personlig suksess.

– Jeg elsker virkelig å være her, så det er utrolig kjipt at jeg må reise. Dette er en opplevelse for livet, som jeg aldri kommer til å glemme, beskrev Grindbakken videre.

– Fikk drapstrusler

21-åringen har fått kjenne på de tunge siden ved rampelyset også.

Nylig fortalte hun åpenhjertig til Bygdanytt om hets og angivelige drapstrusler som hun mottok etter at hun sendte hjem en av Norges mest kjente bloggere.

– Det er viktig å filtrere positiv og negativ respons. Jeg setter stor pris på alt det positive folk sier til meg. Alt hatet må man bare blokkere unna. For meg er helheten viktig. Jeg velger å fokusere på de 100 gladmeldingene jeg får, kontra de 10–15 stygge, beskrev hun.