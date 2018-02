Trine Skei Grande skryter av Arna videregående skole

Stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug (MDG) har sendt et skriftlig spørsmål til kulturminister Trine Skei Grande (V) der han spør hvordan hun skal jobbe for at e-sport får en naturlig plass i norsk idrett og kan bidra til kultur- og samfunnsutvikling.

Ikke likestilt

Kulturministeren svarer at hun synes det er synd at e-sport ikke er likestilt i den norske idrettskulturen. Hun påpeker at unge som driver med blant annet ski og fotball, har gode muligheter til å dyrke aktiviteten gjennom skolegang.

Videre trekker hun frem Arna videregående skole, som i 2016 ble den første skolen til å tilby e-sport som valgfag.

Berit Roald / NTB scanpix

– Dette gir den enkelte elev og utøver muligheter til å utvikle ferdighetene sine, oppleve mestring og likestilles med utøvere av andre idretter, skriver Trine Skei Grande.

Hun mener det er viktig å lære av det skolen på Garnes gjør.

Lære av Arna vgs

– Vi må se på og lære av forsøk som på Garnes videregående skole (Heter nå Arna VGS, journ. anm.). Utøvere av e-sport bør på lik linje med de tradisjonelle idrettene, få et tilbud hvor utvikling av ferdigheter kombineres med kompetanse innen treningslære, idrett og samfunn, fortsetter kulturministeren.

Fakta: Slik fungerer e-sport på skolen Elevene har e-sport fem timer i uken gjennom tre år. Det er på lik linje med elever med idrettsfag som fotball eller håndball. I skoletimene blir det arbeidet med samarbeid, effektiv kommunikasjon, taktikk og målrettet fysisk trening som samlet skal øke elevenes evner i spill. For eksempel trenes det på øye-hånd koordinasjon. Elevene kan i utgangspunktet velge spill selv, men lærerne ønsker å ha flest mulig inndelt i lag for at undervisningen skal gi mest mulig uttelling.

– Veldig hyggelig

Petter Johnstad var med på å starte opp e-sporttilbudet høsten 2016. Han synes det er stas med skryt fra kulturministeren.

– Det er veldig hyggelig at vi blir trukket frem, sier Johnstad.

Odd Mehus

I 2018 er det cirka 40 elever som har e-sport som valgfritt programfag mens de går på studiespesialisering eller media og kommunikasjon.

– Vi håper det bidrar til at elevene opplever motivasjon og at det har en positiv innvirkning på deres skolegang. Ved å anerkjenne elevenes interesse for e-sport, så håper vi å kunne forhindre frafall og generelt gjør det hyggelig å gå på skolen.

Arna videregående skole var den første skolen i landet som tilbyr e-sport som en del av utdanningen. Nå har videregående skoler på Tiller i Trondheim og Gausdal i Oppland startet opp etter samme modell.