Direkte frå Oleana – her er konserten til Arne Musikforening

Pandemien stoppar ikkje Arne Musikforening. Følg den storslåtte jubileumskonserten frå Oleana.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

– I og med at Kulturdagen i Ytre Arna ikkje blir noko av, skal me likevel slå på stortromma og levere herleg kammermusikk til folket. Me skal for første gong arrangere ein digital konsert - i fleire av Oleana sine hallar, kor musikarar i mindre kohortar skal spele i lag.

Det fortalde styreleiar i Arne Musikforening, Nina Rolland, til Bygdanytt då me tok turen til Oleana for å møte dei glade musikantane.

Korpset byr på mellom anna Grieg, Brahms, Beethoven og Tchaikovsky. God fornøyelse.

