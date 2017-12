For fjerde år på rad samler Gategaver inn kunst som skal bli gitt bort gratis til folket, og for aller første gang fikk Arna ta del i prosjektet.

Bak prosjektet står blant annet Christian Nygård og Terje Grimen, og mandag kveld tok duoen turen til Ytre Arna og Indre Arna for å la arnabuere få en sjanse til å stikke av med et kunstverk.

Fotografen fra Ytre Arna

Med seg hadde de kunstverk fra to arnabuere, Robin Kalsås Frøderberg fra Ytre Arna og gatekunstneren «Smiles» fra Indre Arna.

Siv K. Berg

– Dette er veldig gøy, sier Robin Kalsås Frøderberg fra Ytre Arna.

Han har troppet opp til sentrum av Ytre Arna for å gi bort sitt fotografi til prosjektet.

– Dette er noe jeg har laget og er stolt over. Å få det på print er utrolig kjekt, smiler han og ser fornøyd på bildet sitt.

Fakta: Gategaver Gategaver samler inn kunst fra blant annet graffiti- og gatekunstnere. Kunstverkene kan hvem som helst få – helt gratis. Gjengen bak Gategaver reiser rundt om i Norge for å dele ut gatekunsten. De har allerede vært i Bergen sentrum, på Bybanen, i Indre Arna og Ytre Arna, og skal nå reise ut på en liten norgesturné i desember. Siste kunstverk blir gitt bort 31. desember. Hvem som får kunsten er tilfeldig. Gategaver rigger seg opp på en plass og sender en direktevideo på sosiale medier når kunstverkene skal gis bort. Første person som finner ut hvor de står får bildet, eller første person på gaten som ser kunstverket.

Promoterer de lokale

– Vi forsøker å promotere lokale artister, og derfor var det ekstra kjekt å få med oss Robin og «Smiles». De er unge og lovende kunstnere, skryter Grimen.

Gategaver og kunstnerne står samlet i sentrum av Ytre Arna. Første bilde skal opp, og Robin venter spent på om noen kommer løpende.

Gategaver rakk ikke en gang å varsle Facebook- og Instagram-følgerne før en kvinne kommer løpende for å få bildet.

– Som du ser, noen ganger rekker vi ikke legge det ut på Facebook før kunsten er borte, ler Nygård.

Siv K. Berg

Tar kunsten ut av galleriene

Tanken bak Gategaver er altså at den vanlige mannen i gaten skal kunne få seg et kunstverk de kanskje ikke ville kjøpt selv.

– Det er kunst fra folket og til folket. Det er ikke alle som har råd til kunst som koster over 10.000 kroner, så vi forsøker å ta kunsten ut av galleriene og til de vanlige borgerne, forklarer Grimen før han og resten av gjengen setter seg i bilen og kjører til Indre Arna.

Nå skal neste kunstverk gis bort, denne gangen fra «Smiles» fra Indre Arna. Og hva passer vel bedre da enn å gi det bort i Indre Arna?

Siv K. Berg

Får rush fra gatekunsten

«Smiles» forteller at han lenge har vært interessert i gatekunst.

– Jeg drev litt med tagging før, men jeg var ikke spesielt god, flirer han.

– Du får jo et rush når du gjør noe som er litt ulovlig. Nå ønsker jeg heller å lage noe fint, noe som folk setter pris på og som kan gi et smil til folk i hverdagen.

«Smiles» har drevet mest med foto, og hadde ikke troen på at han skulle mestre gatekunst-sjangeren.

– Men så begynte jeg å prøve meg frem, og så fikk jeg det til, sier «Smiles» og tilføyer at han kan takke Grimen for kunstneriske råd.

– Jeg så ett av verken hans og ga klar beskjed om at han måtte få det levert til oss, så vi kunne få det med på Gategaver i desember, legger Grimen til fornøyd.

Siv K. Berg

Fikk kunsten

Gjengen har nå plassert seg i undergrunnen til togstasjonen i Indre Arna. Den ene etter den andre passerer kunstverket til «Smiles», uvitende om at det er bare å ta den med seg.

Flere stopper opp og beundrer det, før de haster videre.

Så kommer en ung kvinne i full fart.

– Kan jeg ta den?, spør Catharina Bønes Olsen nølende.

Et nikk fra Gategaver og kunstneren selv fører til et gledesrop fra kvinnen.

– Det er kjempefint! Så kult, jubler hun.

Bønes Olsen hadde fått med seg livesendingen på Facebook, og var den første til å reagere.

– Dette er fantastisk!, sier hun i lykkerus.

– Et veldig interessant prosjekt, tilføyer «Smiles» som er glad for at kunstverket har fått en ny eier.