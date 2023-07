Bli med inn i den nye frivilligsentralen: – Våre dører skal vere opne for alle

1. september opnar den nye frivilligsentralen i Lonevåg.

– Eg har jo eit håp om at frivilligsentralen skal bidra til at fleire vil få det betre. At me skal kjempe mot einsemd og utanforskap, seier leiar Solveig Hojem.