Arna-quizen

1. Hvor mange medaljer sanket veteranene i Fri i innendørs friidretts-NM for veteraner?

2. Hvilken plassering fikk Marcus Bratli fra Indre Arna i NM i vektløfting på Vigrestad?

3. Hva heter lederen i Arna KrF?

4. Alexander Grieg fra Arna og kona Britt Marie Grieg startet for to år siden et hotell i Bergen sentrum. Hva heter hotellet?

5. Løvaas-garden i Langedalen driver også med oppdrett av et dyreslag som ikke så mange bønder driver med? Hvilket dyr er det?

6. OH Betong ble i 1979 startet av en mann med initialene OH. Hva er navnet hans?

7. Hva var navnet på skolen som staten startet på Festtangen i Ytre Arna i 1921?

8. Administrasjonsbygget til Arne Fabrikker ble tatt i bruk i 1963. Hva heter bygget?

9. Hva er navnet på småbarnsavdelingen i Garnes gårdsbarnehage?

10. I 1961 vant Reidun Hella en eksklusiv konkurranse i Ytre Arna. Hvilken konkurranse?

Osterøy-quizen

1. Hva er navnet på årets musikal fra elevene på Osterøy ungdomsskole?

2. Eieren av Bulla-huset døde nylig i en alder av 75 år. Hva heter han?

3. Hva er blystorr og nykkesiv?

4. Hvem er nå treneren til Sigrid Borge?

5. Boka om Havråtunet kom i 1994. Hva heter forfatteren?

6. Hvor mange ansatte har Lerøy Fossen AS i Valestrandsfossen?

7. Vegard Nøttveit fra Gjerstad er til daglig renovasjonsarbeider og har en krevende hobby. Hva er det?

8. Boka «Til åpen mark der ingen ting tynger» er skrevet av en kvinne på Osterøy etter mangeårig kontakt med venner i Danmark. Hva heter hun?

9. Hva er navnet på daglig leder i Osterøy Taxi?

10. Han tok gull på 200 meter og sølv i lengde i ungdoms-NM nylig. Hva heter han?

Svar Arna-quizen

1. 39 medaljer

2. Førsteplass

3. Eivind Skår

4. Opus XVI

5. Hjort

6. Olav Hartveit

7. Statens Husindustriskule

8. Arnegården

9. Sølepytten

10. Miss Ytre Arna

Svar Osterøy-quizen

1. Gudfaren

2. Knut Hendriksen

3. To sjeldne myrplanter som vokser i Herlandsnesjane i Storavatnet

4. Andreas Thorkildsen

5. Brita Skre

6. 139

7. Motorsagkunstner

8. Åslaug Vevle

9. Roar Skår

10. Magnus Reigstad