«Hiakktreff på Osterøy» runga på sydande countryfest i Nordhordland

Etter ein periode i dvale under korona, kom Gunslingers endeleg tilbake for å lage fest Denne gongen i Nordhordland. Sjå bilda frå folkefesten her!

Denne saka blei først publisert i vår søsteravis Strilen.

Etter å ha vore i «dvale» under pandemien, er Gunslingers no i gong att med turnélivet. Sjølv tek vokalisten det heile med knusande ro.