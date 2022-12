Ny julemarknad i bygda: Duoen på garden vil skape tidenes julestemning

For aller første gong inviterer Soltun besøksgard på Garnes til julemarknad.

– Me ønskjer at julemarknaden på garden skal bli ein fast tradisjon til glede for alle som kjem til oss på Garnestangen, seier ostringen Andreas Gjerstad.