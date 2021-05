Skuffelse blei snudd til stort filmprosjekt

Om lag 70 personar er involverte i eit nytt, storslått filmprosjekt på Osterøy.

– Og dette er ein film - i alle fall alle på Osterøy skal få med seg. Så får me sjå kva som skjer. Me er i gang, og me lærer noko nytt kvar dag, seier kulturskulerektor Frank Windt.