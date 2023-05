Lokkar med filmmusikk – og raud løpar

Når Osterøykoret slår på stortromma og lokkar med filmmusikk, blir det sjølvsagt også raud løpar og fotograf.

Koret er no blitt så populært at det er venteliste for somme stemmer for å sleppa inn i koret.

