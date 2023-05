Torgdagen skjerpar sikkerheita – ber folk drikke mindre alkohol

Når den tradisjonelle Torgdagen i Bergen går av stabelen 17. juni, er både ordensreglar og vakthald skjerpa.

– De to siste åra før pandemien opplevde vi noko av det same som vi har sett på 17. mai, med mange båtar liggande utanpå kvarandre og det eg vil kalle for flatfyll.