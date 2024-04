Dobbel lykke da Arna-Bjørnar 2 vant

Iselinn Emma Rasmussen ble med sine to scoringer den store helten for Arna-Bjørnar 2 i 2-0-seieren over Voss 2 i J14 2. divisjon, Avdeling 3 - Vår tirsdag. Det var sesongens første seier for Arna-Bjørnar 2.