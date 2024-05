Joakim (22) senket askøyværingene

Joakim Vågenes Skjelbreid ble med sine to scoringer den store helten for Arna-Bjørnar i 2-0-seieren over Askøy 2.

Lærerstudenten fra Indre Arna ble den store helten mot Askøy 2. Her fra åpningskampen i 4. divisjon borte mot Flaktveit. Foto: Anders Totland (arkiv)