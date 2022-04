Dette hugsar ho best etter tre år som kommunetopp

Berit Rystad har sagt opp, tre år etter at ho fekk jobben som kommunalsjef for samfunnsutvikling på Osterøy. No tar ho over toppjobben i Fedje kommune.

Til Bygdanytt fortel ho mellom anna om draumen som måtte setjast på vent etter skilsmissen, som gjekk svært hardt inn på barna.

Og om kva ho kjem til å hugsa tilbake på med glede, og litt mindre glede.