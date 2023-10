Bygdefolket gir aldri opp: – Eg kjem til å kjempe til eg går i grava

– Eg veit om mange som er livredde for å ferdast langs vegen, for ein ser jo ingenting kva som skjer rundt neste sving. Skal me berre vente på ei dødsulukke, spør Helene Oppedal Flølo (Frp) på Bruvik.

.