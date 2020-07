Over 50 personer har mistet livet på norske veier så langt i år. Vi ble med UP på jakt etter fartsbøllene (abo)

Hittil i år har over 50 personer mistet livet på norske veier. – Det er over 50 for mange, sier Frode Leif Thraning i UP.

Regnet bøtter ned ved bussholdeplassen på Romslo på E16.

Vi skriver 2. juli klokken 19.07 og fire erfarne politifolk fra Utrykningspolitiet (UP) gjør seg klare for kveldens første fartskontroll.