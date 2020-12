Bli med på årets viktigaste dugnad: – For meg er sjølve livet å stille opp for andre

For femte gongen har eldsjelene i Rotary pakka og levert julekasser i Arna og på Osterøy.

– Me vil vise at me bryr oss om andre. Det er kjekt å gjere det lille ekstra - gjere ein forskjell for folk, kjem det frå president Kristin Akselberg.