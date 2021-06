Stor test av badeplassar i Arna: – Denne plassen har «alt»!

No blir det heitt i tida som kjem. Difor er det på sin plass at du får servert ei oversikt over dei flottaste badeperlene i ditt område.

Panelet frå Norges livredningsselskap jobba seg gjennom heile seks badeplassar på ein dag for å gje deg dommen. Kva for ein plass er best i Arna?