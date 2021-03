Eit par timar i veka «flyktar» denne gjengen frå ein tøff kvardag: – Utan denne plassen veit eg ikkje kor eg hadde vore i dag.

Alle i samfunnet opplever opp- og nedturar i livet.

No ønskjer fleire på Osterøy å auke fokuset på psykisk helse.

– Ein må bryte ned tabuar. Me må stå opp og seie: Me er menneske, me og. Me har ei stemme. Me kan gjere ein forskjell, seier Elin.