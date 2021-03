Øyvind er ein av 60 frivillige i teamet: – Dette kan vere ein veg ut av einsemd og isolasjon

Arna frivilligsentral har i over 20 år frivillige eldsjeler - og dei har alltid plass til fleire.

– Det viktige er at ein veit at ei enkel gjerning kan betyr så uendeleg mykje for den enkelte.