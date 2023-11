Ei stranda tømmerlast blei starten på arbeidet med å få bygd ungdomshus på Hauge

Ei tømmerlast på veg til Sør-Afrika stranda på Hjelmås. To av medlemmane i laget kjøpte tømmeret. Dette vart starten på arbeidet med å få bygd ungdomshus på Haugo.

Ungdomslaget lånte 10 000 kroner, noko som var svært mykje pengar for 100 år sidan. Fire av medlemmane kausjonerte for lånet, noko som kunne ha enda med at dei ville missa gard og grunn.