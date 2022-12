Når dyr er terapi: Her får Astrid (104) besøk av ponnien «Heidi»

For mange eldre er nok jula litt sår. Difor ønskjer Hege Therese Nygaard og resten av gjengen på Espevoll stall og rideskule å gjere noko med det.

– Me vil at det skal bli ein tradisjon, for me ser kva dyr gjer med folk. Det er rett og slett rørande.