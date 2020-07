Bygdanytt på tur: Bli med inn i den bortgøymde dalen (abo)

Aust for Arnatveit - rundt 400 meter over havet, ligg ein dal som fortener meir merksemd. Om fengslande, vill natur og salig stille er noko for deg - bli med inn i Reppardalen.

Denne gongen tar me deg med på ein historisk tur i ein dal, som har ei lang og spennande historie.

– Har eg kome på rett plass no, spør eg Sophie noko forfjamsa ved Oppetveiten økologiske gard på Arnatveit - ein sur og kald sommardag i juli.