Sjekk bildene: Du vet det er påske når denne gjengen her forviller seg inn til byn...

For 19. gang inntar valingene Bergen sentrum på treski denne Skjærtorsdagen. – Det er bare gøy å gjøre noe «spinn hakkanes gale» med denne gjengen, fleiper eneste høne i haneflokken.

For andre år på rad må treski-gjengen fra Osterøy utsette 20-årsjubileumet på grunna av koronapandemien. Men sikre kilder forteller til Bygdanytt at de sprelske strilene er klare for å innta Bergens vannhull med en gang samfunnet åpnes opp.

– Det tok litt tid å laste alle skiene om bord. Derfor kom vi et par minutter for sent til Arna stasjon. Du vet, bussene korresponderer ikke med toget, sier bussjåfør Daniel etter å ha fraktet ni striler og 18 treski fra Valestrand til Arna.