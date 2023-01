Kluss for tog, kommunekrøll og dødsangst på glatt veg

For første gong på mange år er no Bygdanytt tilbake med ein podkast. Få med deg Anders og Ronny sine lite høgtidsame refleksjonar over det som har skjedd i det siste.

Kjære lesar, og no også lyttar!

Bygdanytt startar det nye året friskt med børsta støvet av podkasten vår, mange år etter førre podkast.

Anders Totland og Ronny Bertelsen vil prata om det som har skjedd i nyheitsbildet den siste tida, gjerne med eit litt skrått og humoristisk blikk.

Tema vi tar for oss denne gongen er Anders som nesten sette livet på spel for å koma seg på jobb på spegelglatt føre, Bane Nor og Vy som gjer sitt aller beste for å kvitta seg med kundar, Follobanen og om ikkje ostringane snart bør få bestemma om kommunen framleis skal vera eigen kommune.