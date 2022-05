I 1959 starta Olav Rivenes eit enkeltmannsføretak på Haugland. Sakte, men sikkert vaks bedrifta seg større. Og i 1979 blei Rivenes AS skipa. I 1997 tok sonen til Olav, Bjørn Rivenes, over bedrifta. I dag har Rivenes om lag 115 tilsette og omset for 207 millionar kroner.

Ein ny æra for Rivenes

Familien på Haugland satsar store summar på det grøne skiftet. No vil dei òg sikra bedrifta si framtid.

– Diesel er meir effektivt, men elektrisk gravemaskin funkar det òg. Det kjem vel nye batteripakker som held liv i maskinane lengre, for no må ein jo lade i lunsjen.

Det seier maskinførar Cato Rømseth frå førarhytta i den nye doninga til Rivenes.

Me inspiserer grunnarbeidet til det som skal bli den nye gang- og sykkelvegen mellom Møllendal og Kronstad. Det arbeidet syter Rømseth og ei gruppe frå Rivenes for.

I seks år har han vore ein del av firmaet – eit firma han trivst særs godt i.

– Me er ein fin gjeng i Rivenes. Eit seriøst og solid firma som veit kva dei driv på med, seier han og startar gravinga.

– Kva med det grøne skiftet? Er du for?

– Ja, sjølvsagt, men då må utvalet innan elektriske maskinar bli betre. For ein ser jo at firma får fleire oppdrag om dei gjer det grønt. Nei, bransjen er i stor endring, føyer han til.

Maskinførar Cato Ræmseth har trua på det grøne skiftet, men enn så lenge meiner han diesel er meir effektivt. – Det har med lading og rekkevidde å gjere. Eg kan jobbe i fire, fem timar, så må eg lade maskinen. Men ein får jo gjerne fleire oppdrag om ein jobbe grønt, seier han.

Her driv Rivenes på å gjere grunnarbeidet for det som skal bli ny gang- og sykkelveg frå Møllendal og Kronstad. Foto: Anders Totland Rivenes har fire maskinar i sving, samt fem til ti lastebilar som jamleg kjem og fjernar stein og massar. Foto: Anders Totland

Heilt elektrisk for Rivenes

På Haugland opnar dagleg leiar Bjørn Rivenes (61) døra til lokalpressa.

Labradoodle’en «Tassen» (5) har bjeffa og snust seg ferdig og finn plass på kontoret til matmor, personalansvarleg og medeigar Wenche Rivenes. Ho er òg veslesystera til Bjørn.

– Me har som mål å unngå å kjøpe diesel-varebilar. I tillegg vil me, så langt som det lar seg gjere, kjøpe elektriske anleggsmaskinar og lastebilar, seier Bjørn og smiler på møterommet.

Rivenes-hunden «Tassen» passar på.

I skrivande stund har Rivenes ni el-varebilar, fire el-gravemaskinar, ein el-lastebil og eit heilelektrisk sorteringsverk for forureina massar.

– Men det er avgrensa kva ein kan kjøpe i elektrisk utstyr, poengterer han.

– Kor mykje har investeringa kosta?

– Oj, det er no litt. Me snakkar om ein del millionar, seier han utan å gå i detalj.

– Men ein elektrisk gravemaskin eller lastebil er rundt dobbelt så dyr som ein vanleg dieselmaskin sjølv etter at me har fått Enova-støtte for den ekstra investeringa, presiserer leiaren.

Rivenes AS er eigd av Rivenes Holding AS. Dei har om lag 115 tilsette og har rundt 150 bilar og maskinar i parken sin. Foto: Anders Totland Her ser du den eine elektriske lastebilen i parken til Rivenes. Foto: Anders Totland

Innan 2050 skal norsk industri vere tilnærma utsleppsfri. For å kunne oppnå dette må fossile brensel bli erstatta av fornybare alternativ samstundes som energieffektiviteten blir auka vesentleg, skriv Enova på si heimeside.

Kor mykje sparer ein miljøet ved å bygge grønt? Her er eit døme:

Ein middels stor gravemaskin hos Rivenes nyttar om lag 60 liter diesel på eit arbeidsskift. Maskinen slepp ut 2,65 kg CO2 per liter diesel. Det betyr at miljøet blir spart for 159 kg med CO2 per skift, per maskin.

– Sjølvsagt vil det løne seg å bygge grønt, og her skal me i Rivenes vere langt framme – utan tvil, fastslår leiaren, som byrja i firmaet i 1982 som yrkessjåfør.

Bjørn Rivenes er opphaveleg bilskadereparatør, men byrja for faren Olav i 1982. Etter det har han skaffa seg to fagbrev – eitt som maskinførar og eitt som yrkessjåfør. Han gjekk i dagleg leiar-rolla i 1997 og har styrt firmaet sidan.

Sunt med ulike meiningar

Tilbake i ruskevêret i Møllendal driv anleggsleiar Bengt Veseth Rivenes (34) og held styr på framdrift og dei tilsette.

Med fire gravemaskinar i sving og fem til ti lastebilar som hentar steinmassar, er det nok å henge fingrane i.

Bengt er son av Bjørn, og byrja i bedrifta i 2016.

– Korleis er det å jobbe så tett på familien? Overalt er det jo familiemedlemmar.

Han ler varmt.

– Det går faktisk bra. Me er ikkje alltid einige, men det er sunt å ha ulike meiningar til tider. Det er heller ikkje kvar dag me støyter på kvarandre, men eg synest stemninga og samarbeidet innad i familiebedrifta er veldig god, flirer han og kastar eit blikk mot maskinførar Magnus i inntrekkstunnelen til Bane Nor i Møllendal.

Bengt Veseth Rivenes er sonen til Bjørn. Anleggsleiaren har vore med sidan 2016 og kan ikkje tenke seg ein annan kvardag. – Eg trivst veldig godt. Jobben er variert og utfordrandre, seier Bengt, som og er medeigar i crossfit-senteret Anterior på Storaneset.

Eit liv bak spakane

Så lenge Magnus Aasebø (27) kan hugse har han køyrt gravemaskin.

– Det er heile livet mitt, seier han med eit glimt i auget.

– Frå eg var ein liten pjokk, så har det berre vore gravemaskin med meg.

Me er midt inn i det som blir inntrekkstunnel for Bane Nor. Eigentleg er det ikkje ein tunnel, for ein tunnel må ha minst to utgangar. Denne har berre ein, så det er enkelt forklart ein lang, djup hall.

Slik skal de sjå ut når inntrekkstunnelen og sykkeltunnelen står klar i slutten av 2022 – byrjinga av 2023. Tunnelen går 70 meter inn i fjellet og skal huse tog for Bane Nor.

Og slik ser det ut i dag når me no skriv mai 2022. Området er cirka fem lange steinkast unna Ulrikstunnelen, der toga til og frå Arna går.

Utanfor blir det lagd eit lokk, så inntrekkstunnelen blir til slutt rundt 160 meter lang.

Askøyværingen Magnus skrur på lysa til den elektriske doninga.

– Kva var det med Rivenes som gjorde at det var bedrifta for deg?

– Samhaldet og den solide bedrifta. Det er viktig å ville dra på jobb kvar dag, og slik har me det her. I tillegg får ein vere med på mange viktige prosjekt, seier han.

Magnus Aasebø klargjer tunnelen før neste entreprenør skal legge spor. I vel eitt år har han vore del av Rivenes-familien.

– Samhaldet er godt i Rivenes, seier Aasebø. Her et han lunsj med Bengt og lærlingen Roger Stavenes frå Vaksdal. Foto: Anders Totland Vaksdølingen skal bli maskinførar. Foto: Anders Totland

Fekk kjenne på pandemien

Me tar eit siste hopp attende til Haugland kor Bjørn fortel om status til Rivenes AS når me no skriv mai 2022.

2020 var eit magisk toppår med historiske resultat.

– Korleis gjekk 2021?

– Me fekk til slutt kjenne på effektane av koronapandemien, opplyser han.

– Det stagnerte, føyer han til.

Driftsinntektene fall frå 269 millionar til litt over 207 millionar kroner. Resultatet før skatt syner eit overskot på akseptable 5,7 millionar.

Men langt unna 2020-tala.

– Eg er ikkje så negativ til 2021. Me fekk bygge opp eigenkapital og me gjorde det bra trass mange utfordringar knytt til pandemien. Me har heller ikkje permittert tilsette.

Framtida – vurderer å selje

– Du nærmar deg ein vaksen alder, Bjørn. Har du fundert på framtida til familieeventyret?

Systera Wenche kjem inn. Til slutt finn òg «Tassen» vegen til møterommet.

Bjørn tenker vel og lenge på spørsmålet. Eit kjapt blikk mot systera som ser ned i golvet.

– Ja, me eigarar har snakka om framtida.

– Og?

– Me har kome til den konklusjonen at me vurderer å selje Rivenes.

Systera og styreleiar Wenche nikkar.

Men Wenche, avdelingsleiar og storebror Rune Rivenes, krok- og liftleiar Jan Ove Rivenes, Marianne Rivenes Lindborg og Bjørn har det ikkje travelt.

– Her er det veldig viktig å understreke at me sel ikkje til kven som helst og for kva som helst. Me har òg eit mål om å halde fram med drifta, seier Bjørn.

Ingenting er avklart enno, men eigarane i Rivenes Holding AS har bestemt seg for å vurdere å selje familiebedrifta på Haugland. Her ser du styreleiar Wenche Rivenes, som har kontroll på HMS, personalet og mykje anna kontorarbeid.

– Kva er bakgrunnen til denne avgjerda?

– Me vil sikre framtida til Rivenes, seier Wenche.

Bjørn skyt inn.

– Me må tenke framover før det er for seint. Rivenes har blitt så stor at den enkelte eigar har ikkje moglegheit til å kjøpe kvarandre ut. Og for å hindre at talet på aksjonærar aukar med åra, så skal me vurdere å selje til den rette kjøpar. Og her har me god tid.

Bjørn fortel at alle tilsette har blitt varlsa om nyheita. Eit firma har òg fått i oppdrag å finne ein passande eigar av Rivenes.

Aksjonærane i Rivenes vil ha dei tilsette i førarsetet når det gjeld den potensielt nye eigaren.

Her ser du lista over aksjonærane i Rivenes Holding AS, som eig Rivenes AS. Foto: Skjermdump proff.no Familien Rivenes vil sikre framtida til firmaet, og no leitar eit firma etter ein potensiell kjøpar. Foto: Anders Totland

– For oss i Rivenes er det viktigaste at dei tilsette blir godt tatt vare på, og det skal me sørge for, konkluderer styreleiar Wenche til Bygdanytt.

– Heilt til slutt, Bjørn. Kva meiner du oppskrifta på suksessen har vore for familiebedrifta?

Han tenker seg nøye om igjen.

– Me har alltid basert oss på ein sunn økonomi. I tillegg har me eit stort fokus på helse, miljø og tryggleik. Me er i tillegg ISO-sertifisert innan kvalitet og miljø.

Han held fram:

– Vidare meiner eg at vegen til toppleiinga er kort for kvar tilsette. Her skal alle bli sett, og me strekker oss langt for å tilpasse kvar enkelt tilsett. Ein skal ikkje føle at ein må bestille time for å snakke med meg, seier Bjørn og leiar veg mot døra.

– Men med eit potensielt oppkjøp. Har du tenkt å legge inn årene?

– Haha. Eg har eit ønske om å halde på ein del år til, men ha «vet» til å sleppe andre til og gje meg i tide.

Her ser du ein av dei første bilane til Rivenes frå 1940-talet.