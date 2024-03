Etter fire år som prest i Arna, slutter Kristin Hjertaker (56) og nye eventyr venter henne på Askøy. Bygdanytt møter henne når hun skal synge med Familiekoret en siste gang i Arna kyrkjelydhus.

– Hei! Det er ikke Arna som har gjort meg grå i håret altså, det er bare jeg som har sluttet å farge det, oppklarer Hjertaker lattermild.

Stolene står klare for barn og foreldre, og Familiekoret-skjorten er på.

– Dette er mitt hjertebarn, forteller soknepresten.

Aksel og Nico signerer Kristins skjorte. Foto: Kristina Bøland

Sammen med kollega Møyfrid Opheim kom hun på idéen til koret under pandemien, og sommeren 2021 var de i gang.

Fant sin lekne side i Arna

– Det var noen få familier med i starten, men det var så koselig. Den tiden med små barn går så fort og vi ville ha et tilbud som gjør at de kan fortsette å komme hit etter de er ferdig med babysang og åpen barnehage.

Aksel Østvik og Nico Melin (begge 5 1/2 år) løper til Kristin full i energi i det de kommer inn dørene denne tirsdagen.

– Vi må få skrive på t-skjorten din!

T-skjorten som skal med i pakkelasset til Askøy får signaturer og hjerter.

Møyfrid Opheim fortsetter med Familiekoret etter at Kristin Hjertaker flytter. – Vi har vært et «dreamteam». Foto: Kristina Bøland

Familiekoret avsluttes alltid med lek og «tikken», noe som er høydepunktet for Kristin.

– Da jeg var småbarnsmor var jeg altfor opptatt, jeg var ikke flink nok til å leke. Jeg hadde glemt hvor gøy det var, men i en alder av 56 så husket jeg det igjen.

– En vegg som ramler ut

Barna i koret overrasket Kristin med en gave etter at sangene var sunget. I esken lå det blant annet tørkepapir for å tørke tårene nå som hun skulle slutte, og en pakke med post-it-lapper fordi hun har så mange ideer.

– Når hun slutter, blir det som en vegg som ramler ut, sier Familiekoret-makker, Møyfrid Opheim.

– Vi har vært et «dreamteam» vi to.

Også superfrivillig Kari Secher vil savne Hjertaker.

– Hun har en fantastisk måte å være på, som for eksempel måten hun møter dåpsbarn på, og hun skaper så god stemning i kirken, sier Secher.

Kari Secher, som er «superfrivillig» i kirken, liker dårlig at Kristin forlater Arna. Foto: Kristina Bøland

Fra begravelse til sangstund

Familiekoret har vært ekstra viktig for Hjertaker. Hun forteller at tunge begravelser tilfeldigvis ofte har vært samme dag som sangstunden med barna på ettermiddagen.

– Jeg tror det har vært sunt å komme hit etter krevende begravelse, og så få herje rundt og være glad, sier 56-åringen.

Hun håper at hun forlater en Arna kyrkje mer åpent enn når hun kom.

– Det har vært veldig viktig for meg å åpne kirken for flere, i bokstavelig og i overført betydning. Plutselig er det noen som har behov for å komme.

Hun forteller at folk har kommet tilbake til kirken for å feire bursdagen til ungdommer som har gått bort.

– De gode menneskemøtene jeg har hatt her vil jeg ta med meg.

– Ikke A4

Ett spesielt minne fra tiden i Arna som Hjertaker også vil trekke frem er da hun ble bedt om å ha en markering for arbeiderne inne i tunnelen i 2021.

– Jeg elsker sånne ting som ikke er helt A4, så det var en sjanse jeg bare måtte ta. Da jeg kom inn i tunnelen hadde de laget et alter, med en spade oppå alteret.

– Det er noe jeg aldri trodde jeg ville gjøre, forteller Kristin om markeringen hun hadde for arbeiderne i tunnelen. Foto: Privat

18. mars er første arbeidsdag på Erdal i Askøy, der hun tidligere har vært i praksis.