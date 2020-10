Under ein joggetur kjende Trond at noko ikkje stemte – det kan ha redda livet hans (abo)

«Faen, pappa. Kreften arva eg av deg, humoren fekk eg av mamma», tenkte Trond Lillejord då han fekk beskjeden av legen.

I ein serie artiklar tar Bygdanytt opp temaet menn og kreft. Tradisjonelt sett har menn lågare overlevingsprosent enn kvinner. Det kan ha fleire årsaker. Mange kreftekspertar trur at menn veit for lite om symptom, går for seint til legen, diskuterer lite om si eiga helse eller reagerer seint på kroppslege symptom.

For to år sidan var Trond Lillejord (57) ute og sprang. Plutseleg kjente han på hjerteflimmer – eller urytmiske hjarteslag – under joggeturen.