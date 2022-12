Den ukjende Ap-toppen Alexander utfordrar kompisen om ordførarstolen

Familiefar og tidlegare Hausvik-kaptein Alexander Thunestvedt vil snu Ap-skuta i rett retning etter katastrofevalet i 2019.

– Me må vise oss fram. Me må vere ærlege. Me må snakke med ostringane. Me må lytte. No har me ti månader på å overtyde veljarane, seier ordførarkandidaten.