KrF-kometen Eivind har store visjonar for Arna: – Bydelen har eit enormt potensiale

– Arna har eit enormt potensiale og me i KrF vil kjempe for at bydelen blir løfta opp og fram, seier den ferske lokallagsleiaren.

Klukk. Klukk. Klukk.

Hønene til Helene og Eivind i Ytre Arna har det godt i hønsehuset.