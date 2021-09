Djupe spor skaper bry for Ivar Ole (79) – no fryktar han for framtida til familien sitt hytteparadis

På midten av 90-talet fekk Ivar Ole Tvedt påvist ein revmatisk sjukdom. For å kome seg til familiehytta blir han meir og meir avhengig av bilen.

Men traktorspor har skapt hovudbry for pensjonisten. No vil han at gropene skal fiksast. – Eg er glad i denne hytta, og vil gjerne nytte ho så lenge eg kan, seier 79-åringen.