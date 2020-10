For ni år sidan fekk han beskjeden: – Denne sjukdommen blir du mest sannsynleg aldri kvitt (abo)

For ni år sidan var Magne Hauge (62) på ferietur i Roma. Då han skulle tørke seg etter ein dusj oppdaga han noko som ikkje stemte.

I ein serie artiklar tar Bygdanytt opp temaet menn og kreft. Tradisjonelt sett har menn lågare overlevingsprosent enn kvinner. Det kan ha fleire årsaker. Mange kreftekspertar trur at menn veit for lite om symptom, går for seint til legen, diskuterer lite om si eiga helse eller reagerer seint på kroppslege symptom.

– Me har det godt på Rundhovde. Eg kan ikkje klage på utsynet over bygda, kjem det frå 62-åringen frå Valestrand medan han hentar fram to kaffikoppar og ei fargerik kaffikanne.