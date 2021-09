Klassekameratane til Lena Maria står samla i sorga: – Den beste medisinen er å vere i lag

Den siste månaden har vore tøff for elevar og tilsette ved Osterøy vidaregåande skule.

Men saman skal dei finne ein veg ut av det dystre.

– Me har eit stort fokus på å ta vare på dei som har det tungt, for me alle reagerer ulikt etter noko tragisk har skjedd, fortel rektor Vidar Tufteland.