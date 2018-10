Vi er i 2010. Ingrid Hjetland Gjeraker (32) er forelska i Jarle Sagosen frå Arna.

Tre år seinare oppdagar hun to strekar på graviditetstesten.

Eit lite nurk er på veg.

Frå glede til det uvisse

– Det er jo ei sjokkarta glede å få greie på at ein skal bli mor. Ei lukkeleg tid i heimen, innrømmer Ingrid og sender eit blikk mot eit bilete på veggen.

Elias kom til verda oktober 2013 på Voss sjukehus. Ei euforisk glede breier seg over familien.

Så slår sjukehuspersonellet alarm. Elias må overførast til Bergen.

Ein hastig helikoptertur seinare fastslår medisinsk personell på Haukeland at nyfødde Elias har ein hjerneskade.

I fem dagar sitter mor, far og familien til Elias på pinebenken.

– Det er det uvisse som eigentleg er det verste. Dei timane kor ein berre venter på eit svar frå legane, sukkar Ingrid.

Anders Totland

Levde i ei «normal boble»

Så kom beskjeden.

Ikkje visste dei nybakte foreldra kor lenge sonen hadde igjen, så dei tok affære.

– Me ville leva så normalt som mogleg. Senga vart brukt og vogna vart rulla. Me levde i ei boble. Familie og venar kom på besøk. Alt var tilnærma normalt.

Den openheita har hjelpt det forelska paret i lang tid etter tragedien som til slutt inntrefte desember 2013.

Strikketerapi

Dei fyrste månadene etter dødsfallet hugsar ikkje Ingrid mykje av.

– Korleis takla familien dødsfallet?

– Alle har sin eigen måte å sørge på. Men klart det var ei tøff tid. For besteforeldre er det jo på eit vis ei dobbel sorg. Ei sorg over å ha mista eit barneborn, men også lidinga ein har over å sjå sine born har det vondt.

– Eg satt berre og strikka. Eg strikka heile tida. Da kopla eg heilt av.

– Kven strikka du til?

– Tepper til Barneklinikken på Haukeland som har vore makelaus i tida etter Elias sitt dødsfall. Her kjende eg at me fekk gitt litt tilbake til sjukehuset som gav oss den fine måte å takle sorga på, utdjupar ho.

Fakta: Barnedød Kvart år døyr omlag 200 born mellom null og fire år i Noreg. I overkant av 200 born dør i dødfødsel. Sjølv om Noreg er eit av landa med lågast dødelegheit i verda, døyr det minst eit born under fire år kvar einaste dag - i gjennomsnitt. Med uventa barnedød meinast fyrst og fremst dei plutselege dødsfallene som skjer utan forvarsel eller kjend sjukdomshistorie. Det kan være krybbedød, dødfødsel, død ved fødsel, ulukker, eller brå sjukdom. Har du behov for å prate med nokon, eller ynskjer meir informasjon om barnedød eller LUB. Ring 22 54 52 00 Kjelde: LUB - Landsforeningen Uventet Barnedød.

Anders Totland

Ein del av familien

Grava ved Arna kyrkje har i ettertid blitt ein fin plass for familien å kome til.

– Me feirar bursdagen hans, og min mann pratar om laust og fast. Elias er framleis ein stor del av familien vår, seier ho med eit opent hjarte.

– Men eg har mine tunge stundar. Det kan vere ein song på radioen som trigger meg. Då grin eg ein skvett, så lever eg normalt igjen.

Ein liten dose stillheit inntreff kjøkkenbordet.

– Korleis blei forholdet til din mann etter tragedien?

– Mykje sterkare, svarer ho kort.

Privat

Hjarteplaster

Mai 2014 oppdagar Ingrid igjen to strekar på graviditetstesten.

– Ein forferdeleg smertefull graviditet, men alt har gått bra med vesle Alice, ler ho.

Så kom vesle Nora to år seinare.

– Lukka er jo sjølvsagt der. Jentene erstattar ikkje Elias, men dei blir meir som eit hjarteplaster, reflekterer Ingrid.

Støtte i fellesskap

I februar 2014 melde Ingrid seg inn i Landsforeningen Uventet Barnedød (LUB). Her har familien funne støtte og hjelp i tida etter dødsfallet.

– I LUB har me fått kontakt med personar som har gått gjennom det same som oss. Ein viktig del av vår kvardag.

– Korleis har dei fem åra gått?

– Me har vore heldige som har kvarandre. Rause og fine familiar som har støtta oss gjennom den tunge perioden. Der er me nok heldige, påpeiker Ingrid som avslutningsvis vil informera om «Wave of light»-markeringa 15. oktober.

– Måndag 15. oktober frå klokka 17 blir det ei lysmarkering på Nordes bydelshus i Bergen. Born er også velkomne.

Då tennast lys og faklar for alle dei borna som døydde for tidlig i livet.