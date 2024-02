Sindre Kvam hadde det aller meste i livet sitt på stell. Masse vener og familie rundt seg. Ei framtid som kaptein for Rødne. Kjærasten Amanda. Stjerna i livet. Men, ein sommardag i 2023 hadde Sindre fått nok. Eit brev låg på kjøkkenbenken i huset på Utsira. Sindre blei 27 år gamal. Dette er hans historie.

I 15 år bar Sindre på ei mørk hemmelegheit – til slutt orka ikkje 27-åringen meir

Rundt 650 menneske tar liva sine i Noreg kvart år. To tredjedelar av dei er menn.

Dette er Sindre si historie.

– Me kan ikkje forstå det. Eg trur nok at me aldri vil heilt fatte og begripe kva som føregjekk i hovudet hans, seier pappa Arve medan regnet piskar mot vindauget.