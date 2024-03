Det er slike lokalsamfunn vi trenger og vil ha.

– Kom deg unna! Det brenner og smeller her. Det kan være livsfarlig å puste inn den røyken, roper en stemme i Eide-feltet på Valestrand.

– Kom her. Ikke gå for nære, skriker stemmen videre.

Tykk, svart røyk siver ut av en parkert bil. Det er flere biler bak, dekk står stablet og noen varmepumper er oppstilt langs veien.

Det var her i Eide-feltet at en bil begynte å brenne tirsdag. Alle i nærmeste omkrets ble evakuert. Foto: Anders Totland

Så kommer flammene.

Bang. Det smeller godt. Noen dekk tar fyr.

Den ropende, advarende stemmen tilhører Svein Kirkevik, mannen som kom først til brannstedet denne vinterlige tirsdagen.

Jeg var nummer to.

En frustrert kvinne kommer lett joggende mot oss mens hun snakker i telefonen.

– Hva med ungene som bor i nabolaget? Skole og barnehage slutter jo snart. De kan ikke gå forbi her, sier hun oppgitt.

– Kom dere unna, roper Svein igjen.

I det fjerne kan vi høre sirener.

Vi løper alle ned mot huset til Svein. Et hus han og konen har hatt i 50 år - kjøpt da Svein fikk jobb på Rolls-Royce-fabrikken i Hordvik.

En brannbil suser forbi.

– Kom dere unna, er ordren fra den lokale brannmannen.

Det er kaotisk, men Svein beholder roen.

– Kom dere inn i bilen og få varmen i dere. Vi har fått beskjed om å komme oss unna, minst tre hundre meter, sier pensjonisten og smiler til meg og kvinnen.

Fra bilen ser vi brannmannskap ile til de brennende bilene. De sprer seg for å banke på flest mulig dører. Røyken dekker nå hele boligfeltet på Valestrand.

– Helleren. Dette hadde vi ikke sett for oss i dag. På fredelige Valestrand, sukker Svein.

Vi i baksetet nikker, mens vi prøver å få i oss litt varme. Vinteren har kommet tilbake.

– Er dere sultne? Jeg må ha meg en matbit, sier Svein.

Han parkerer utenfor Coop-butikken i sentrum.

Etter to minutter kommer han tilbake med en baguette til meg og min nye venn i baksetet.

Slike naboer er betryggende å ha.

– Takk, responderer vi unisont.

En ambulanse står og sperrer veien ved ungdomshuset i Hamrenesvegen på Valestrand. Foto: Anders Totland

– Her, det er viktig å få i seg næring, sier Svein, mens flere politibiler kjører forbi.

Etter noen rolige minutter i bilen til Svein drar vi opp til ungdomshuset Kongshall for å drikke litt kaffe, samt møte andre naboer som har blitt evakuert.

Utenfor ungdomshuset står en annen nabo, Daniel, og måker snø.

Ungdomslagsleder John Tveiten har satt på kaffe, og bærer ut bord og stoler. 12 husstander er evakuert og kan trenge et sted å være.

Unger fra skole og barnehage kan også trenge husly i noen timer.

– Jeg skulle ha vært på jobb i byen for 10 minutter siden, men jeg måtte hjelpe til, sier familiefaren Tveiten, og kommer med en kaffekanne.

Tennebekk og en politibetjent får litt kaffe i ungdomshuset. Foto: Anders Totland

Jeg vil bare si: Takk, alle sammen.

Det er trygt å være i en bygd hvor folk stiller opp for hverandre. Takk, Svein, for at du tok oss inn i varmen og ga oss mat, men også viste ekte medmenneskelighet.

Takk til Daniel og John. Takk til alle dere som bryr dere.

Det er slike lokalsamfunn vi trenger og vil ha.

På Osterøy. I verden.

Her får evakuerte sambygdinger varmet seg i Kongshall. Foto: Anders Totland