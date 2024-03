Debatt i Bygdanytt Vis mer ↓ Vil du ha noko på trykk i Bygdanytt? Send inn ditt innlegg her. Der kan du også sjå «Ofte stilte spørsmål» ved å bla ned.

Lesarbrev: Kjære Ostringar!

Eg heldt på å sette Battery’en i halsen då eg las overskrifta i Bygdanytt: «Opnar for mogeleg bompengering rundt Osterøy»!

Er det EIN ting stat og kommune er flinke til, så er det å finne på nye grunner for å krevje inn pengar, men når det skal ytast noko tilbake, nei då er det årelang diskusjon om prioritering, prosjektering, administrering etc.

Kva sitt ein igjen med av desse bompengane? Forsvinnande lite i forhold til kva som blir betalt inn. Dette ser vi gong på gong!

Staten og fylket jublar nok over at leiar i Osterøy Industri- og næringslag er positive til bompengar, men då ber eg om at man ser på kva konsekvensar dette vil få for kvar enkelt som er avhengig av bil til og frå jobb og barnehage/skule.

Eg synest vi har fått nok av ekstra utgifter i form av auka renter, ekstremt høge straumprisar, auka matprisar og til slutt, men ikkje minst- høge drivstoffprisar! Og så skal ein i tillegg få bompengekrav i fanget?

Kva verknad vil dette få for kommunen sitt ønskje om auka tilflytting til Øyne? Eller rettare sagt, forhindra fråflytting? Som igjen har innverknad på kommuneøkonomien ...

Beklager, men eg kjenner eg blir rett og slett provosert, og ikkje minst bekymra!

Osterøy er kjent for god og lønnsam industriverksemd, og all ære og honnør til dei som vil bidra litt ekstra for å få betre vegar- for det trengst!

Men kva med å opprette eit offentleg – privat samarbeid der aktørane på Osterøy sett inn i eit eige fond/ «sparebøsse» der alle som vil og kan, bidra? Så kan dei søkje om å få byggje og utbetre vegar som dei meiner er øvst på prioriteringslista?

La ikkje det forsømte veivedlikehold og manglande utbetring gå ut over dei som alt slit med ekstrakostnadene som er blitt påført under og etter Corona’en!

Eg vil påstå at Osterøy er ein av de kommunane som verkeleg har behov for utbetring av vegane, og ikkje minst, betydeleg rassikring! Det verkar som om dei over fjellet har gløymt kor stort etterslep heile Vestlandet har- no er det på tide med et skikkeleg Vestlandsopprør!

Staten drar inn pengar nok! I i staden for å subsidiere alle andre utanfor landegrensene, er det på tide å investere i Norge!

Vi vil ha trygge og gode vegar her i vest!

Nok er jaggu meg nok!

Ellinor Birkeland Fylkesleiar, Norgesdemokratene Vestland