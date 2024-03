Debatt i Bygdanytt Vis mer ↓ Vil du ha noko på trykk i Bygdanytt? Send inn ditt innlegg her. Der kan du også sjå «Ofte stilte spørsmål» ved å bla ned.

Lesarbrev: Noko av det siste heradsstyret gjorde i siste periode, var å behandla saka om oppgradering av Osterøy ungdomsskule.

I denne samanheng var mellom anna formannskapet på synfaring og fekk sjå tilhøva på skulen på nært hald.

Etter besøket opplevde me at politikarane var samstemte om at noko måtte gjerast, og det helst i går.

Dei aller fleste innbyggjarane våre vil nok dela dette utgangspunktet.

Her skal Bygdanytt òg ha skryt for å vise fram tilhøva på skulen.

Varaordførar Alexander Thunestvedt og resten av Osterøy Ap har sendt inn dette lesarinnlegget om ungdomsskulen på Hatland. Foto: Anders Totland

Me trur knapt me finn ein einaste ostring som ikkje meiner skulen er overmoden for utskifting.

Toaletta er uhaldbare, naturfagsalen er farleg, og gangane er mørke og sletne.

Elevane har per dags dato tre små benkar å sitja på i friminutta, – fordelt på over 200 elevar.

Dette er òg grunnen til at me sende ei bestilling på strakstiltak for å betra tilhøva på skulen. Det er diverre slik at det ikkje finst ein magisk pengesekk me kan bruka til å finansiere ein totalrenovering eller eit nybygg med.

Realitetane er at me har vedtatt å gå i gang med Omsorg pluss, ei stor og viktig satsing i kommunen vår.

Dei eldre utgjer ei stor gruppe, og me veit, og har visst lenge, at gruppa skal dobla seg dei neste 20 åra.

Omsorg pluss er tvingande naudsynt å gjennomføra.

Ein direkte konsekvens av dette er at me ikkje har pengar til å byggja ein ny og moderne skule no.

Me kjem ikkje til å ha råd til det på minst 15 år. Me trur ikkje me er for pessimistisk når me seier at ein ny ungdomsskule neppe er klar før om 20 år, altså i 2044.

Med andre ord kan me anta at dersom du møter kjærasten din for første gang i dag og får born om 2 år, så skal dei borna gå på ungdomsskulen slik han står dag.

Det er ikkje utenkjeleg at det skal gå opp mot 1500 ungdommar på den eksisterande skulen, før me har eit nytt tilbod.

Dette er grunnen til at me meiner strakstiltak er ei riktig prioritering.

Sjølv om me på sikt ynskjer ein ny skule, er det å bruka pengar på den gamle no, ei viktig investering i ungdomane våre.

Ein del av vårt ansvar som kommune, er å syta for at dei som veks opp i kommunen vår, får dei beste føresetnadane me kan gje dei.

Held me fram med å slusa ungdomane våre gjennom eit bygg som liknar meir på eit amerikansk fengsel enn ein norsk ungdomsskule, gjer me ikkje den jobben godt nok.

Det er urealistisk å tenkja at me skal få ein ny skule i nær framtid.

Mogelegheitsstudien som me har vore med å tinga, og som Høgre og FRP etterlyser før dei bestemmer seg, vil ikkje endra på det faktum at me treng ei oppgradering av eksisterande bygg.

Me kan heilt klart forstå dei som meiner det er dumt å bruke pengar på noko som i framtida skal rivast eller totalrenoverast.

Når me likevel ynskjer å bruka desse pengane, er det for å satse på ungdomane våre. Me er utruleg glade for at det ser ut til at me kan få ei god og tenleg løysing fram til ein ny skule står klar.

Alexander Thunestvedt og Osterøy Arbeidarparti