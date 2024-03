Debatt i Bygdanytt Vis mer ↓ Vil du ha noko på trykk i Bygdanytt? Send inn ditt innlegg her. Der kan du også sjå «Ofte stilte spørsmål» ved å bla ned.

Lesarbrev: Det trengs full opprydning fra kjeller til loft i kommunen. Bydelen kan ikke akseptere mer sendrektighet og uvilje mot å investere i Arna bydel.

Verken planavdelingen i Bergen kommune eller våre kjære politikere har fått til noe som helst i Indre Arna sentrum de siste 10 år. Titalls millioner er brukt på planleggere i kommunen og innleide konsulenter. Vi har sett det ene forslaget etter det andre fra planavdelingen i Bergen kommune.

De har vært på befaring, de har hatt høringsrunder med innbyggerne og så legger de frem et forslag til politikerne, som vanskelig lar seg gjennomføre. Hva har skjedd med alle forslagene som er sendt inn?

Er målet bare å ta imot forslag, gjennomføre høringsrunder, for så å putte saken i den allerede overfylte skuffen merket «Forkastede forslag Arna bydel»?

Så er det «på an igjen» med nye ti år med planleggingsarbeid, og Bergen kommune slipper å bevilge penger til utbygging av Indre Arna? Planavdeling i Bergen kommune har vært godt kjent med grunnforholdene i sjøkanten ved Øyrane Torg, faktisk helt tilbake til den tiden Øyrane Torg ble bygget ut.

Likevel kjører de seg fast gang på gang. Hvor kjekt det hadde vært om ulike partier hadde samarbeidet om en felles løsning for Indre Arna, hvor innbyggerne kunne applaudert målrettede, kunnskapsbaserte og kraftfulle forslag.

Men planetaten har dårlige nyheter. «Foreløpige geotekniske undersøkelser viser at det i sentrale deler, nord for Ådnavegen, er opp til 32 meter ned til fast fjell» står det i fagnotatet.

Dette innebærer en kostnadsbombe for den som skal bygge i området. Fikk 32 meter dyp overraskelse da de planla nytt sentrum her. Skal det bygges ut ved siden av Øyrane torg, må det først bygges peler og betong i grunnen til nærmere 400 millioner, ifølge en ny rapport, skrev BA 18/10-2023.

Mye av tiden har vært brukt på å utrede alternativer som innebærer utfylling i Arnavågen. Dette har vært kontroversielt, og ble for noen år siden forkastet av politikerne, etter stor motstand fra innbyggerne i bydelen.

Indre Arna sentrum kunne vært en vakker bydel, men ikke slik den fremstår i dag som en «bilkirkegård». To store parkeringsplasser på hver side av jernbanen og to store parkeringsplasser på hver side av Øyrane Torg. De bør bygges inn, for parkeringsplassene trenger vi for tilreisende fra nærområdene.

Til sommeren skal det etter sigende gå tog hvert 15. minutt, da skulle en tro at områdeplanen for Indre Arna hadde vært klar for lenge siden.

Etterlyser handlekraft!

Rune E. Nilsson, Indre Arna