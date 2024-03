Debatt i Bygdanytt Vis mer ↓ Vil du ha noko på trykk i Bygdanytt? Send inn ditt innlegg her. Der kan du også sjå «Ofte stilte spørsmål» ved å bla ned.

Bygdanytt kjenner til identiteten til eleven som står bak dette leserbrevet. I tillegg kan vi opplyse om at politiet har etterforsket ferdig, og ønsker å sende saken over til konfliktrådet.

Lesarbrev: Jeg velger å være anonym i denne teksten fordi jeg var en av guttene som sloss på Arna terminal.

Jeg skriver denne teksten for å rette opp i rykter og misforståelser som har blitt lagd av foreldre etter saken i Bygdanytt.

Jeg vil rette på at det skulle være en ny slåsskamp følgende fredag med våpen.

Dette stemmer ikke, og ingen av oss som slåss visste om ryktene.

Vi som slåss hadde ordnet opp i kampen noen timer etter det som skjedde på Arna terminal.

Ryktene som oppstod i etterkant holdt på å ødelegge ting igjen.

Plutselig trodde vi at de andre hadde skaffet våpen og skulle ta oss igjen, noe som førte til at ting holdt på å bli verre.

Heldigvis fikk vi snakket sammen skikkelig en gang til.

Det jeg kan si er at slåsskampen var tilfeldig og ikke planlagt, men det ble rett og slett en eskalering av en krangel som hadde vart i ca en måned.

En av vennene mine ble og banket dagen før, og det var en av grunnene til at det eskalerte så mye.

Så, til dere foreldre som valgte å holde ungene sine hjemme, ikke vær redd for at noe skal skje med ditt barn. Slåsskampen var ikke rettet mot tilfeldige folk.

Det er ingen av oss ungdommer som ønsker å skade hverandre, men vi har dessverre ikke klart å løse dette på en god måte.

Det vil uansett aldri gå utover tilfeldige personer.

Ryktet som oppstod etter artikkelen i Bygdanytt, og blant foreldregruppen i Arna, var at det nå var en voldsbølge på gang.

Dette er ikke sant. Dette er den eneste slåsskampen i Arna på over fire måneder.

Jeg er sorry for hva jeg gjorde, men om folk visste bakgrunnen for det, hadde de kanskje skjønt at vi trenger hjelp på en annen måte enn ved å lage foreldregrupper på Facebook, spre videoer, spre rykter om våpen og si at det nå er en voldsbølge som er på gang i Arna.

Vi er ikke like gale som mange tror.

Vi er ungdommer som holder på å utforske livet og dessverre fører dette ikke alltid til de beste valgene, men hjelp oss og støtt oss istedenfor å angripe oss.

Vi sitter ikke igjen med noen god følelse etter hendelsen, men den blir ikke bedre av at foreldre, som skal være våre støttepersoner, samler seg i skjulte grupper for å gjøre oss verre enn det vi er.

Er ikke det baksnakking? Mobbing?

Jeg har gått rundt i Arna og følt at foreldre ser stygt på meg og jeg er redd for å gå på besøk hos venner for jeg vet hvordan foreldre faktisk tenker om meg.

Mamma har fått veldig mye hets etter denne episoden.

Da vil jeg si at mamma og pappa er gode foreldre.

De støtter ikke handlingen min, men de prøver å veilede og støtte meg i å ta bedre valg fremover.

Jeg har snakket med politiet, jeg har snakket med skolen, jeg har snakket med foreldre og ikke minst snakket med de som var involvert.

Igjen vil jeg beklage for min rolle i dette og det var ikke meningen å skremme folk.

Så det jeg ønsker å si til slutt:

Vi ungdommer er egentlig ganske bra, men vi gjør dumme ting.

Noen ting er verre enn andre.

Det betyr ikke at vi ikke fortjener en sjanse til. Hjelp oss heller på veien.

Elev på Garnes ungdomsskule.