Leserbrev: Jeg leste om saken i Bygdanytt den 8. februar, hvor bekymringen for de høye mobbetallene ble uttrykt av skole- og barnehagebyråd Daniel Hägglund.

Jeg deler denne bekymringen og mener at det er en utvikling vi må ta på alvor.

Hägglund nevner at mye forebyggende arbeid skjer utenfor skoletiden, og her vil jeg understreke viktigheten av fritidsklubber.

Fritidsklubber spiller en avgjørende rolle i å skape trygge og inkluderende miljøer for barn og unge. De gir ungdom et sted å gå hvor de kan møte jevnaldrende og delta i meningsfulle aktiviteter.

Dette kan bidra til å forebygge mobbing ved å fremme inkludering og forståelse mellom ulike grupper av ungdom. I tillegg til å være et trygt og inkluderende miljø, gir fritidsklubber også ungdom muligheten til å utvikle ferdigheter og interesser utenfor skolen. Dette kan bidra til å øke deres selvtillit og selvfølelse, noe som igjen kan ha en positiv effekt på deres psykiske helse.

Fritidsklubber kan også fungere som en viktig ressurs for foreldre. De gir foreldre en trygghet i at barna deres har et trygt sted å være etter skoletid, og kan også bidra til å avlaste foreldre som kanskje ikke har mulighet til å være hjemme med barna sine etter skoletid.

Ungdomsarbeid i fritidsklubb innebærer å være en trygg voksen som ikke dømmer, men som setter grenser, inspirerer, motiverer, aksepterer og ser enkeltungdom og miljøer.

Ungdomsarbeidere i fritidsklubb inngår som regel i tverrfaglig samarbeid med andre tjenester på oppvekstområdet. Ungdomsarbeidere er ofte en voksen ungdom har tillit til.

Fritidsklubb bidrar til trygge lokalsamfunn. I mange kommuner inngår fritidsklubbene i det tverrfaglige forebyggende samarbeidet i kommunen. Kommunalt ansatte kan i motsetning til frivilligheten underlegges styring, og nærmiljøpolitikk og tverrfaglig samarbeid med skole, barnevern, PPT, utekontakter og politi.

Fritidsklubb er forebyggende. Fritidsklubb kan forebygge utenforskap, rasisme, ekstremisme, mobbing, rus og psykisk uhelse.

Forutsetningen er at fritidsklubbene drives av kompetente og personlig egnede ansatte, at fritidsklubbene jobber metodisk og har tilstrekkelig bemanning.

Fritidsklubb trenger ansatte. Ansatte bygger opp relasjoner til enkeltungdom og ungdomsmiljøer over tid. Mange sårbare ungdommer bruker fritidsklubben, kontinuitet er svært viktig. Fritidsklubb trenger politisk interesse og at kommunal forvaltning øker sin kompetanse.

Fritidsklubber skaper gode ungdomserfaringer, trygge ungdomsmiljøer og gir ungdom kompetanse. Det er viktig at vi ikke bare setter søkelys på tiltak innenfor skoletiden, men også ser på hvordan vi kan styrke det forebyggende arbeidet som skjer utenfor skolen. Fritidsklubber er en viktig del av dette arbeidet, og jeg håper at dette er noe vi kan fortsette å satse på.

Knut Remi Heimvik – medlem i Arna kulturråd, og leder for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Vestland