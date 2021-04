Heile strekninga frå Arna til Voss må bli gjennomført under eitt

Raudt Hordaland er glad for at framlegget til NTP endeleg vil satse på både veg og bane mellom Arna og Stanghelle.

Mailiss Solheim-Åkerblom og Ivar Jørdre i Raudt. Foto: Anders Totland/privat

Mailiss Solheim-Åkerblom

Men Raudt går inn for at heile strekninga frå Arna til Voss, både E16 og Vossabanen blir gjennomført under eitt, tidleg i neste planperiode.