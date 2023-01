«Mitt håp er at utbyggar og arkitekt vurderer om ein kan endra litt på det utvendige stiluttrykket»

Les i Bygdanytt at Arna Handelslag planlegg leilegheitsbygg i det som ein gong var Arna Sentrum, vis à vis den gamle, freda, jernbanestasjonen.

Byrådet ville først avslå bygginga, men har sidan snudd og meiner tiltaket vil bidra til ei meir levande gate, noko det er vanskeleg å vera ueinig i.

Det er også vanskeleg å vera ueinig i Byarkitekten som uttalte til Bygdanytt i 2021 at fasaden ikkje harmonerte med omgjevnadane, at trekledningen ikkje passa inn og at vindauga var skjemmande.

Kva meiner du? Send oss ditt lesarbrev via denne lenka!