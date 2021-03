– Å hevde at eg «skyt spurv med kanon» er ein drøy påstand som eg ikkje kan la stå uimotsagt

Ordføraren meinte Pauline Tomren skaut spurv med kanon då kritiserte kommunen for å gjere for lite for barn og unge si psykiske helse.

Ostringen Pauline Tomren i MDG meiner Osterøy kommune sitt problem er det forebyggande arbeidet blant barn og unge i kommunen. Foto: Privat

Pauline Tomren (MDG)

I dette lesarinnlegget svarer MDG-politikaren.