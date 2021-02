– Kommunen har dyktige ansatte og frivillige på teststasjonene, som har gjennomgått kalde, våte og travle dager for å gi innbyggerne mulighet til å teste seg for korona fra morgen til sent på kvelden. Jeg møter stadig innbyggere som skryter av måten de er blitt møtt på ute på teststasjonene, og hvor ivaretatt de har følt seg der, skriver Beate Husa (KrF) Foto: Marit Hommedal