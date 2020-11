Lesarbrev: Budsjettforslaget vil føra til rasering av bygder

Rådmannen sitt budsjettforslag vil føra til ei rasering av bygder i kommunen, skriv Rolf Kleppe.

Rolf Kleppe meiner rådmannen sitt budsjettforslag om store skulekutt vil føra til ei rasering av bygder i kommunen. Foto: Anders Totland

Rolf Kleppe

Her er det vist til forslag til innsparing oppvekst. Bl.a. står det her at det kan sparast: Skule kr 1.035.000,-, personalreduksjon oppvekst kr 3.900.000,-.